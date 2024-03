¡Listas para el fogueo!

Como se ha convertido en toda una costumbre, la Liga Burocrática de Softbol busca que sus peloteras se fogueen en torneos de buen nivel de pelota. El siguiente reto que van a encarar próximamente es el Campeonato Nacional de Softbol categoría 22 años y menores.

Las peloteras reynosenses se han preparado fuertemente para realizar un buen papel en la justa nacional que está programada realizarse del 23 al 26 de marzo en Nuevo León.

Durante la presente semana se dieron a conocer los respectivos grupos de las ramas femenil y varonil. El representativo de la Liga Burocrática, que lleva por nombre Tamaulipas C, quedó ubicada en el Grupo C, que se integra por Baja California, Guerrero Durango y Nuevo León C.

Los planteles de Tamaulipas A quedaron como cabeza del Grupo D, compuesto por Sonora, Nuevo León B y Coahuila C; mientras Tamaulipas B aparece en el sector C para medirse ante Sinaloa, Yucatán y Coahuila A.

En lo que corresponde en la rama varonil Tamaulipas A está en el departamento B para abrir hostilidades con Baja California, Nuevo León A, Durango y Guerrero; mientras Tamaulipas B sus contrincantes del sector A serán Sinaloa, Sonora, Laguna y Nuevo León B.