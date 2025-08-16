Peleará ´La Bomba´ en territorio tejano

El reynosense Julián "La Bomba" Gómez está listo para subir al ring en territorio tejano, donde este sábado 16 de agosto se enfrentará contra Tony "The Tank" Martínez, en una guerra entre pesos pesados. Se trata del pleito coestelar de la función que se llevará a cabo en el Harlingen Convention Center.

La "Bomba", que representa al Gimnasio Baltazar de la Narciso Mendoza regresará a la actividad después de que la suerte no le había sonreído, pues hace unas semanas se le cayó la pelea para la cual se había preparado.

En esta ocasión trae el doble de ganas y buscará su séptima victoria y su tercer nocaut como profesional pues su récord es de 6 triunfos y 2 derrotas. Por su parte, Tony tiene récord de 6 victorias, 4 han sido por la vía del cloroformo y 1 derrota.



