Pedraza gana duelo a ´Poncho´

La jornada 4 de la Liga MX dejó un enfrentamiento entre reynosenses donde Pedro Pedraza con el Pachuca le ganó la partida a domicilio a "Poncho" González con el Atlas con un contundente marcador de 0-3.

Hasta hace un par de meses ambos futbolistas eran compañeros en los Tuzos, pero ahora les tocó ser rivales.

Cabe resaltar que ambos jugadores saltaron a la cancha como titulares. Pedraza disputó los 90 minutos, metió duro la pierna y se llevó la tarjeta amarilla pero también le dio orden al medio campo tuzo,

Por su parte, González jugó 89 minutos y también se le vio muy activo con dos disparos a la portería, pero no tuvo suerte.



