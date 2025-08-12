Deportes

Pedraza gana duelo a ´Poncho´

La jornada 4 de la Liga MX dejó un enfrentamiento entre reynosenses
  • Por: Alberto Gamboa
  • 12 / Agosto / 2025 -
  • COMPARTIR
Pedraza gana duelo a ´Poncho´

Pedro Pedraza jugó los 90 minutos en la victoria sobre su paisano Poncho González.

La jornada 4 de la Liga MX dejó un enfrentamiento entre reynosenses donde Pedro Pedraza con el Pachuca le ganó la partida a domicilio a "Poncho" González con el Atlas con un contundente marcador de 0-3. 

Hasta hace un par de meses ambos futbolistas eran compañeros en los Tuzos, pero ahora les tocó ser rivales. 

Cabe resaltar que ambos jugadores saltaron a la cancha como titulares. Pedraza disputó los 90 minutos, metió duro la pierna y se llevó la tarjeta amarilla pero también le dio orden al medio campo tuzo, 

Por su parte, González jugó 89 minutos y también se le vio muy activo con dos disparos a la portería, pero no tuvo suerte. 


EL MAÑANA RECOMIENDA