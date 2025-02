Participa Jorge Mendoza en torneo de golf de la Cámara de Comercio de las mujeres de RGV

McAllen, Texas

El piloto internacional, Jorge Mendoza, quien ha hecho historia en el deporte motor, sigue con sus participaciones como "celebrity golfer" en torneos de golf. En esta ocasión, Jorge participó como invitado especial al lado de su compañero Ed Parish, de Weslaco, Texas, en el torneo de la Cámara de Comercio de RGV.

"Esta invitación fue casi de última hora, ya que me avisaron del torneo el día 22 de enero por la tarde y no pudimos decir que no, pues consideramos que era importante poder apoyar a esta cámara de comercio de las mujeres en el Valle. Es también grato ver que el sexo femenino esté involucrado más en este deporte", mencionó uno de los deportistas más versátiles de México.

Cabe mencionar que este torneo se llevo a cabo en el campo de golf de Los Lagos en la ciudad de Edinburg, Texas, un campo con mucha tradición en el Valle el día sábado 25 de enero, donde el clima estuvo espectacular, ya que durante toda la semana hubo lluvia y para el día del torneo salió el sol, que hizo posible que se tuvieran condiciones agradables, a pesar de los vientes fuertes, que hicieron al campo aún más retador.

Por su parte, Jorge no tuvo oportunidad de preparase para lograr su mejor score,

sin embargo, tanto él como su compañero acabaron con un buen "birdie" en el hoyo 18, uno de los hoyos más largos del campo.