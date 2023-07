¡´La Pantera´ viene a romperla!

Yo vengo a hacer goles y a conseguir el ascenso, también soy muy frontal y digo las cosas como son; busco el campeonato de goleo individual¨. Marco Granados

El balón aún no rueda, pero "La Pantera" Granados ya soltó el primer zarpazo. El refuerzo bomba del Club de Futbol Reynosa llegó con las garras afiladas y concedió la primera entrevista en exclusiva para EL MAÑANA. Marco Antonio viene decidido a ser el nuevo ídolo, y por eso contestó las preguntas sin miedo al éxito.

-¿A qué viene "La Pantera" a Reynosa?

"Yo vengo a hacer goles y a conseguir el ascenso, también soy muy frontal y digo las cosas como son; busco el campeonato de goleo individual, quiero sumarle al equipo mi experiencia, creo que hay una excelente camada de jugadores que ya se conocen y vengo a sumar en todos los aspectos; quiero ser un referente en la cancha", respondió sin titubear.

Granados portará la camiseta número 10 y sabe que la afición espera mucho de él y, cómo no, si a los 26 años de edad su ficha técnica muestra que fue subcampeón mundial y figura en la selección mexicana Sub-17, que debutó con Chivas en Primera División, que jugó en el futbol griego, que estuvo en el máximo circuito de varios países centroamericanos, que fue campeón en la Liga Premier con Irapuato y que ha desfilado por algunos equipos en la Liga de Expansión, siendo el Atlante su último club antes de llegar a esta frontera. Pero con todo y eso la carrera de Granados no ha podido despuntar y ha sido señalado por situaciones extracancha.

"Es verdad que me he equivocado, he tenido errores, pero todos merecemos oportunidades, y si me siguen invitando a los equipos es por mi calidad y porque soy buena persona; yo no soy de problemas, pero hay aspectos que a mí no me han parecido en otros clubes y mejor decidí hacerme a un lado; aquí la historia será muy diferente, vengo a hacer las cosas bien", afirmó el delantero nacido en Manzanillo, Colima.

Para aquellos que ven su llegada a Reynosa como un retroceso en su carrera, Marco Antonio opina todo lo contrario, ya que se considera un hombre de retos.

"Mi objetivo, a final de cuentas, es jugar en Primera División, pero ahorita es ascender a este equipo. El proyecto que me presentaron es demasiado serio, por eso vine y dije que sí con los ojos cerrados; vengo de una categoría mayor, pero para mí es un reto; ya me tocó ser campeón con Irapuato y no ascendimos por otras situaciones, pero esta plaza puede tener hasta Primera División, claro, todo paso a paso", declaró.

El buen ambiente en el vestidor parece estar garantizado con "La Pantera", pues desde el primer día se le vio bromeando con sus compañeros. Ir a la playa es su pasatiempo favorito, así que seguramente visitará Matamoros o la Isla del Padre. Comer sushi lo pone muy de buenas y le gusta usar sombrero vaquero.

"Agradecer que la gente me ha dado un recibimiento muy caluroso; estoy muy ilusionado con la forma, venimos a darlo todo", finalizó.