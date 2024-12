Novato de oro: Una temporada inolvidable para Pablo Donovan

Por: Alberto Gamboa

Noviembre 29, 2024 -

Con el número 17 en su jersey, salta más alto que sus rivales y hasta que sus propios compañeros para interceptar el ovoide. Acto seguido, lo regresa hasta la zona de anotación para darle seis puntos más a los Búfalos que ganan otro partido. En el emparrillado se nota su presencia y parece que tiene toda una vida jugando al futbol americano, pero la verdad es que Pablo Donovan Hernández Velázquez es un novato que apenas tiene cinco meses usando el casco y las hombreras.

"Si alguien me hubiera dicho hace meses que yo era bueno en este deporte, no lo creería; tengo apenas esta temporada jugando, nunca antes había pisado un campo de americano. En realidad, mi formación deportiva es como basquetbolista desde los 11 años, y creo que muchas de las habilidades que adquirí me han servido acá", comenta el rudo defensivo que se desempeña como safety.

Pablo es un deportista nato y en su primera temporada se ha consolidado entre los mejores defensivos no sólo de los Búfalos Uamra, sino de toda la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la UAT. Acumula tres "pick-six" (interceptar el balón y anotar) y se ha dado el lujo de participar con la ofensiva, logrando puntos en las conversiones.

"Es bueno saber que me consideren de los mejores, pero todo esto es gracias a la enseñanza de mis coaches y al esfuerzo de todos mis compañeros; les agradezco por la oportunidad de incorporarme a este deporte, por su paciencia y por confiar en mí. Es una etapa que no olvidaré", expresa con orgullo el joven de 21 años, quien estudia la Licenciatura en Criminología en la Unidad Académica Aztlán.

Esta gran aventura que está viviendo lleva una dedicatoria especial y él tiene una dosis extra de motivación de cara a la gran final que jugarán este viernes contra los Zorros.

"Mi madre me alentó siempre, a pesar de que muchas veces quise tirar la toalla; pero le dedico todo a mi abuela, mi principal motivación, que está en una lucha contra el cáncer y me ha enseñado a ser fuerte. Te amo mucho abuela, aunque no estemos cerca para darnos un abrazo", dice con nostalgia.

Pablo no sabe mucho sobre la historia de los Búfalos, el equipo universitario más ganador de Tamaulipas, pero tiene ese ADN de campeón y espera demostrarlo en la final.

"La temporada ha sido buena y hemos vivido las dos caras de la moneda victoriosos y probamos el sabor de la derrota, pero seguimos con la frente en alto; estamos a horas de la final y vamos por ese campeonato", finaliza.