¡Aguerrida final! Bravos no pueden coronarse

El único partido que los Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe tenían prohibido perder, la final de la Liga Universitaria de Futbol Americano UAT, para coronar una gran temporada regular, terminaron por llevarse tremenda sorpresa al ser detenidos por los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, siendo estos últimos que festejaron en grande el convertirse en los nuevos campeones de la categoría Novatos.

Los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, campeones.

No hay duda que los Bravos mostraron un rostro completamente diferente en cuestión de actitud en momentos claves del partido, pero en específico la ofensiva que no pudo traspasar la línea defensiva visitante al abusar de los acarreos que no les trajo resultados y terminó por no visitar la zona de anotación.

Desde el primer cuarto los de Agroindustrias sufrieron al verse acorralados en su propia zona defensiva y se salvaron en varias ocasiones de irse abajo en el marcador. Por su parte, el ataque fue inoperante, al no cruzar el mediocampo y de esta manera finalizar igualados 0-0.

Los Zorros por fin reflejaron en el marcador su buen juego por conducto del mariscal de campo Roberto Pérez, que con gran visión lanzó pase flotado de 10 yardas que capturó sin ningún problema Ángel Zedillo; posteriormente llegó el punto extra para irse arriba 7-0 en el segundo periodo.

Los de Ciudad Victoria no bajaron la intensidad y aumentaron la distancia en el tercer cuarto con gol de campo de Gael Bilbao de 24 yardas, para de esta manera colocar cifras finales y conseguir la corona de la categoría Novatos y romper esa larga sequía de 19 años que no ganaban un título en la LUFAUAT en cualquier división.