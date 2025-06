La natación es vida

Durante esta época del año, las altas temperaturas que se presentan en Reynosa son un riesgo para los atletas que practican disciplinas deportivas al aire libre. Como se ha convertido en costumbre en los recientes años, de registrarse un alto nivel de calor que llega de 36 a 42 grados, viéndose en la necesidad, los padres de familia, de buscar para los infantes y jóvenes, que se unan a la natación.

Dentro de los beneficios que da esta disciplina acuática es que la mayor parte de los músculos se ejercitan con los constantes movimientos; además, por el exigente ejercicio físico ayuda a mantener el corazón y pulmones saludables; asimismo, de ayudar en tener flexibles las articulaciones, especialmente el cuello, los hombros y la pelvis.

Alex Rodríguez, entrenador, expresó que es de suma importancia que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se internen en las actividades acuáticas para que, principalmente, cuenten con salud.

¨Es algo bueno y fundamental para las personas realizar ejercicio, no ser sedentarios, lo que les ayuda aquí en la natación es el movimiento, el bajo impacto que implica nadar, el ayudarles a mejorar su condición física, la salud, evitando enfermedades de corazón, diabetes, entre otras más", expresó el entrenador de la disciplina de triatlón.

Ante las presentes altas temperaturas, la natación es solicitada, al ser una actividad que se efectúa bajo condiciones agradables, y por tal motivo el entrenador Rodríguez implementa su plan de trabajo para que les guste y, posteriormente, convertirlos en deportistas que representen a Reynosa y Tamaulipas.

¨Han llegado niños que no saben nada, hay niños que tienen discapacidad; actualmente, tengo un niño que tiene autismo, llegó teniendo terror al agua y ahorita ha participado en competencias estatales, le ha ido muy bien". Indicó que a sus alumnos la natación le ha cambiado hábitos.

Dentro de la ventaja de la natación es que te da vida y aumenta la amplitud de tus movimientos, reduce el dolor articular, aumenta la flexibilidad, mejora la postura y ralentiza el proceso de envejecimiento.

¨Hay muchas personas que vienen buscando la natación porque es algo diferente. Primeramente, acercarse a una alberca que no sea profunda y que tenga las medidas estándar, y eso va ayudar sustancialmente para no asustarte, ya que como es baja puedes pisar el suelo y tener seguridad que no te va a pasar nada; eso ayuda para las personas que tienen miedo que la alberca tenga una altura máxima al pecho¨, finalizó.