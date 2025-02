La natación es su vida

Valeria Patricia Barrón Martínez lleva 16 años nadando, y no han sido en vano, ya que por eso se ha convertido en una de las mejores deportistas acuáticas de Reynosa y de Tamaulipas.

Todos los días llega a la alberca del Polideportivo para cumplir con su entrenamiento, y lo hace con la mejor actitud, porque quiere ser mejor. En su currículum tiene 3 Juegos Nacionales Conade y en este 2025 buscará su cuarta participación.

"Siempre orgullosamente representando a Tamaulipas y me siento muy contenta de poder seguir haciéndolo; recién vamos iniciando con la preparación del nuevo ciclo y toca aumentar mi sesión de kilometraje, trabajar en los pequeños detalles, que son los que nos fallan a la hora buena, como la concentración; me pongo muy nerviosa cuando voy a nadar, y en eso voy a mejorar", comenta con la voz un poco agitada porque va terminando su rutina en el agua.

Valeria sabe nadar todos los estilos, pero es especialista en tres pruebas: 50 metros libre, 50 metros mariposa y 100 metros libre. Su mejor papel fue en la Olimpiada del 2024, donde mejoró sus tiempos y se quedó muy cerca del Top 10 nacional.

Me gustaría ser un modelo de inspiración para niñas y jóvenes; una de mis metas es dejar huella en este bonito deporte". Valeria Barrón

En esa aventura compitió en cinco pruebas: 200 metros combinado, 100 metros libre, 50 metros libre, 100 metros mariposa y 50 metros mariposa.

"Hice un buen papel ... pero claro que me quedé con ganas de más, porque me motiva mucho enfrentarme a los mejores de otros estados; sé que puedo dar más", afirma con emoción.

Como muchos reynosenses, sus inicios en la natación fueron en el Casino Petrolero. Llegó sin saber y se fue ganando medallas.

"Mi mamá quería que aprendiera a nadar para cuidarnos en caso de algún accidente; era un curso corto, pero yo me quedé y me empezó a gustar mucho. Desde principiante me gustaba ganarle a mis compañeras y los entrenadores vieron que tenía talento y desde mi primera competencia me fue bien", recuerda, como reviviendo el momento.

Ahora tiene 21 años y estudia el séptimo cuatrimestre de la carrera de Negocios Internacionales en el ICEST. El apoyo de su familia, que también son unos apasionados de este deporte, ha sido fundamental para sus logros.

"Pues tengo el cien por ciento de su apoyo. Mis papás han estado siempre para mi en cada caída y resbalón; toda mi familia ha sido mi mayor soporte y siempre voy a estar eternamente agradecida", reconoce.