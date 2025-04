The Panther Jr levanta la mano

Las palabras del Megacampeón Estrellato hicieron eco y ya le salió el primer valiente. The Panther Jr. levantó la mano y quiere una revancha contra el "Ahijado de Reynosa" por el máximo cinturón.

"Ya vi que andas buscando un retador, déjame, te recuerdo una cosa, yo fui el primer megacampeón, así que yo tengo el derecho de exigir cuando yo quiera una oportunidad por ese cinturón. Sabes bien que yo casi no me presento en Reynosa porque en Reynosa hay puro luchador molero como tú", dijo el enmascarado a través de un video, en contestación a las palabras de Estrellato, quien hace un par de días exigió una lucha para exponer una vez más su título, pues aseguró que no quiere tenerlo guardado en su casa.

Hay que recordar que estos dos ya se enfrentaron por este cinturón en enero del presente año, donde The Panther Jr. tuvo que entrar como emergente por Imagen II, quien no pudo luchar por una lesión y al final los dos se quedaron viendo cómo se coronó el Ahijado de Reynosa.