Octava victoria para Marcelo Martínez

Marcelo Martínez salió de una mala racha y consiguió su octavo triunfo de la temporada en la Liga de Taiwán. El pitcher zurdo trabajó seis innings y dos tercios siendo fundamental para la victoria de sus Rakuten Monkeys por pizarra de 3-2 sobre los United Lions.

El reynosense lanzó pelota de 4 hits y 2 carreras sucias, recetó 3 ponches y regaló 3 bases en una labor de 99 pitcheos que le valió ser nombrado el Jugador Más Valioso del encuentro.

La victoria fue oxígeno puro para Martínez, ya que en cinco salidas consecutivas había perdido tres (en dos se fue sin decisión). Sus números lo mantienen entre los mejores serpentineros de la liga, pues aparece en el segundo lugar en el departamento de triunfos (8-5) y quinto en efectividad (2.39).



