¡Con boleto al Nacional!

Los Tiburones FC Reynosa regresaron a casa con el trofeo de campeones en sus manos, tras conquistar el Torneo Estatal de la categoría 2012 que se disputó en Matamoros.

El conjunto fronterizo venció en la final a las Águilas Elite de Ciudad Victoria por marcador de 2-1 y de esta forma se ganaron también el derecho de representar a Tamaulipas en la justa nacional que se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre en La Paz, Baja California.

Axel Gaspar y Uxbal Plata fueron los encargados de marcar los goles que firmaron el título con el cual pusieron muy en alto a la Liga Municipal Universitaria de Fútbol (LIMUFUT) y por supuesto a Reynosa.

Los Tiburones mostraron mucho carácter pues iniciaron el torneo con el pie izquierdo luego de caer 3-2 ante Matamoros. Pero después derrotaron 2-1 a NDL Reynosa y golearon 5-0 al Combinado Río Bravo.

En las semifinales vencieron 2-0 a Ranitas Matamoros para luego dar el último paso. El cuerpo técnico integrado por Raúl Reyes y Roberto Meza han hecho un gran trabajo con esta camada de futbolistas.

LOS CAMPEONES:

Sergio Acosta, Xavier Castor, Erick Zequera, Iker Treviño, Santiago Váldez, José García, Axel Gaspar, Raúl Reyes, Uxbal Plata, Dariel Mendoza, Johann Trujillo, David Vicente, Miguel Salinas, Víctor Sandoval, Cristian Jiménez, Iván Alcaraz, Aaron Sáenz e Iker Garate.



