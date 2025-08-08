Los Guerreros Reynosa FC tienen una asesora de lujo. Se trata de la mejor futbolista que ha dado esta ciudad, Dinora Garza, quien está compartiendo su sabiduría con el equipo de casa durante la pretemporada.

El "Presi" Alvaro Padilla pudo concretar esta importante incorporación para motivar al plantel de cara al arranque del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.

Dinora lleva varias semanas trabajando con los jugadores tanto en el aspecto anímico y también aportando sus conocimientos en lo futbolístico, donde comparte ideas con el técnico Jaime Jongitud.

La seleccionada nacional y campeona de la Liga Mx Femenil viajó con los Guerreros a Monterrey para estar presente en el partido de preparación contra el equipo San Nicolás FC.

El objetivo del club es que Dinora Garza sea parte de sus proyectos de forma permanente, sin embargo, tendrán que esperar un poco más, ya que un equipo de la Liga Mx Femenil ha requerido de sus servicios y se tendrá que reportar la próxima semana.



