Arranca postemporada en Liga Independiente

Durante este domingo la Liga Federal Independiente de Softbol va estar candente de emociones con los respectivos encuentros de postemporada en cada una de las categorías, que se van a llevar a cabo en los campos Ramiro Saracho y Lampacitos.

Desde temprano el ampayer va marcar ¨Play Ball¨ con los encuentros de eliminatorias de la letra B2 en la que destaca a las 10:00 de la mañana el choque entre Cerveceros del Gordo ante Piratas, posteriormente los Guerreros van en busca de conquistar el triunfo sobre los Amigos de Rufle.

La intensidad va ir en aumento cuando a las 14:30 de la tarde se de el tercer encuentro de la serie semifinal de la letra B1 entre Amigos de Barry ante Coyotes, el que resulte ganador se clasifica a la semifinal de playoff por lo que cada instante de las acciones van estar al límite.

En lo que corresponde en el diamante Lampacitos se van a realizar cuatro duelos que serán de todo o nada. El que destaca son los 4 Amigos que reciben a su similar de Amigos de Wary, después le toca a los Amigos de Treviño contra Club Amigos.







