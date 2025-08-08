Vence Deportivo Xico a las Amigas de Don Chuy

Las peloteras del Deportivo Xico se han abierto camino en la actual temporada regular de la Liga de Softbol Campeones y en su última aparición en el diamante lo demostraron al superar 15-9 a las Amigas de Don Chuy.

Desde el inicio la balanza se cargó a favor del ¨Depor¨ cuando en el primer rollo se fueron arriba por tres carreras, mientras en el segundo episodio agregaron cinco más para de esta manera encaminarse tranquilamente al triunfo.

Pese que la serpentinera Génesis Sánchez atravesó por algunos problemas al recibir castigo de cuatro carreras su actuación fue de menos a más hasta apagar por completo la ofensiva de Don Chuy y recetarle el descalabro a su homologa Estrella Guzmán.

Las encargadas que el Deportivo Xico se mantenga en la senda del triunfo fueron Karina Vera y Jeima Castro al irse cada una de 4-3, mientras Alessandra García y Meredith Téllez pegaron par de imparables en cuatro turnos y América Reyes se fue perfecta de 2-2.



