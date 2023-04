¡Delantero letal!

Reynosense Oliver Cabrera.

Con 23 tantos es el hombre gol del Atlético Pachuca ocupando el sexto lugar entre los máximos artilleros a nivel nacional y metió a su equipo en la liguilla.

Su nombre suena cada vez más fuerte y hay varios equipos de la Liga Premier (Segunda División) así como filiales Sub-20 de la Liga Mx que le están echando el ojo.

La pasión por el balón siempre la ha tenido pero ser futbolista profesional no estaba en sus planes. Él era feliz echando las retas callejeras y derrochando talento en el llano, sin embargo, las casualidades y la buena suerte también juegan.

"En un partido del barrio se me acercó un señor y me dijo que si me interesaba irme a jugar a Tulancingo y pues me aventé... tengo dos años jugando profesionalmente, llegué acá a los 17 años, no fue fácil pero ahora estoy muy motivado y feliz por lo que estoy viviendo", comentó el chamaco surgido de la Colonia Balcones de Alcalá.

Oliver no tuvo un proceso de formación en fuerzas básicas y prácticamente de un día para otro ya estaba registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol. No sabe cuánto va a durar esta aventura y tampoco hasta dónde podrá llegar pero eso no le quita el sueño.

"A veces pasa por mi mente que ya no hay forma de poder llegar a Primera División, pero siempre me he agarrado de Dios, soy un hombre de fe. Amo y disfruto todo lo que hago, y realmente eso me ha ayudado a no desistir, hace mucho tiempo era solo un sueño y hoy estoy viviendo una etapa en mi vida que nunca creí. Aún no he logrado nada y por eso mismo sigo esforzándome día a día. Sé que el camino es largo y tal vez empecé tarde, pero iremos paso a paso y ya veremos qué nos deparará el destino", expresó con mucha tranquilidad.

Oliver y el Atlético Pachuca ganaron 1-0 el partido de ida de los dieciseisavos de final en contra del Club Atlético San Juan de Aragón y son favoritos para seguir avanzando en la fase final de los clubes con derecho al ascenso.