¡Se pasaron de rudos!

Súper Boy y Panther Boy se pasaron de la raya y fueron merecidamente descalificados en la lucha estelar donde se ensañaron con la "Nueva Pareja Sensación" (Único Jr. y Pitágoras Jr.) los cuales salieron severamente golpeados pero con la victoria.

La rudeza no tiene límites en estos dos "luchadores" que no respetaron ni a los aficionados. No conformes con faulear a los técnicos, también arremetieron en contra de los réferis Carlitos y Tino Martínez.

A pesar de todas esas trampas, Único Jr y Pitágoras Jr tuvieron buenos momentos en el cuadrilátero y el público les aplaudió sus ejecuciones siempre vistosas.

Pitágoras Jr., fue el más afectado pues Súper Boy le rompió una botella de vidrio en la cabeza para luego cortarlo.

La sangre apareció en el rostro más bello del pancracio local y las damas sufrieron como nunca.

SE FUE EN CAMILLA

Ni en la camilla estuvo a salvo Pitágoras Jr. ya que Panther Boy y Súper Boy también lo atacaron provocando que cayera al piso.

La afición se metió duro contra los rudos pero a estos poco les importó. La rivalidad entre estas dos parejas se está saliendo de control así que podría darse una lucha de apuestas.