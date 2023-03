¡A volar en la pista!

Erika entra en acción este fin de semana en Ciudad Victoria, ya que competirá en la etapa Estatal rumbo a los Nacionales Conade 2023.

Por segundo año consecutivo estará representando a Reynosa en un evento oficial convocado por el INDE Tamaulipas y eso la llena de orgullo y también de motivación.

"Me siento muy feliz de poder representar a mi ciudad en este evento tan importante, y siento que en esta nueva oportunidad y en este evento podré demostrar todo lo que he mejorado en el 2022 y parte de este año", señaló la jovencita de 15 años de edad.

En el Estatal del 2022 se quedó con el tercer lugar en las pruebas de 80 y 150 metros planos, pero este sábado se sacará la espina y va por la cima del podio.

"Estoy decidida a pasar cada etapa hasta llegar a los Nacionales y poder traer una medalla para dejar más en alto a nuestra ciudad", expresó la velocista con mucha emoción.

Por su parte, Alexa estará compitiendo en el mes de abril también en la etapa Estatal, pero de los Juegos Deportivos Escolares, donde el año pasado ganó el boleto al nacional, pero para su mala fortuna el evento se canceló.

"En el 2022 no pude vivir la experiencia y por eso mi único objetivo es asegurar el pase al nacional. Sinceramente estoy muy emocionada por poder representar a mi ciudad por segunda ocasión; en estos momentos me siento mejor preparada, ya que entrené el tiempo suficiente que en la primera ocasión no tuve", reconoció la saeta reynosense.