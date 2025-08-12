Va la Kelly por tercera victoria

La Liga Treviño Kelly avanza con récord positivo (2-1) en la Serie Nacional de la categoría Premoyote (5 y 6 años) que se celebra en Guadalupe, Nuevo León. La novena de Reynosa sufrió su primer descalabro el lunes ante Saltillo, pero este martes a las 10:00 horas (tiempo de la frontera) van tras su tercera victoria cuando se midan al equipo de Apodaca. Hasta el momento los peloteritos de la Kelly dirigidos por Aaron Zamudio han vencido a la liga Seguro Social de Baja California y a la Liga Villahermosa de Ciudad Juárez.