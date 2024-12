Regina Domínguez Hernández: La joven promesa del boxeo amateur

Por: Alberto Gamboa

Apenas lleva un año en el box, pero eso ha sido suficiente para demostrar que trae mucho talento en sus puños. La "Finita" es una de las cartas fuertes que tiene el gimnasio Combath. Su nombre es Regina Domínguez Hernández, una chica pacífica de la colonia Bugambilias, que se transforma en cuanto se pone los guantes.

"Claro que tuve miedo al principio, pero dije ... pues les tengo que pegar yo para que no me peguen, y ya me gustó, he tenido varias peleas y me ha tocado ganar y perder, estoy emocionada", comentó la jovencita de 14 años de edad, quien eligió este deporte porque las victorias y las derrotas dependen únicamente de su esfuerzo.

"Nunca fui buena en deportes de conjunto ni en juegos con pelota, prefiero el esfuerzo individual y pues creo que el box es justo lo que yo buscaba. Le dije a mi mamá que quería entrenar y ya llevo un año, el box no sólo es muy buen deporte, también es un método de defensa", indicó.

Hasta el momento lleva dos victorias y una derrota en el boxeo amateur. Este viernes subirá al ring de la Arena Coliseo, no recuerda el nombre de su rival, pero es una pelea de revancha.

"Me siento nerviosa porque ya sé con quién voy a pelear, es una revancha, ahora va la mía; le voy a echar todas las ganas y voy por esa victoria", aseguró.

La "Finita" estudia el tercer grado en la Secundaria No. 11 "Siglo XXI". Aún no sabe qué carrera estudiará más adelante y tampoco descarta convertirse en boxeadora profesional.

"En mi casa todos me apoyan siempre, les da miedo pero ya saben cómo es esto y no sé, tal vez lo haga profesionalmente", dijo.

Su golpe favorito es el gancho al hígado y el que más le ha dolido es el volado. La "Finita" disfruta el box, se divierte, pero cada vez se le ve más competitiva y en enero del próximo año participará por primera vez en las eliminatorias municipales rumbo a los Nacionales Conade 2025.

"Si Dios quiere estaré peleando en el evento municipal y ojalá que pronto pueda representar a Reynosa en un nacional", finalizó.