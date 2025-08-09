¿Y el Komander?

Gran incertidumbre ha causado el luchador Komander en sus seguidores tras haber cerrado repentinamente todas sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Desde hace más de una semana no se sabe nada del enmascarado reynosense, quien estaba fuera de circulación por una lesión y poco a poco se estaba recuperando.

No se ha dado a conocer un comunicado oficial por parte de la empresa AEW, pues al parecer es una decisión personal del luchador.

Algunos aficionados han comentado que podría tratarse de un nuevo proyecto para Komander, que podría estar relacionado con su participación en un reality show.



