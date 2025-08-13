Cosecha otra corona

Jandra Ruiz levantó un trofeo más con la Selección Mexicana Sub 15, tras conquistar la Supercopa 2025, torneo de excelente nivel organizado por la FMF (Federación Mexicana de Futbol).

La futbolista reynosense fue pieza fundamental en el aparato defensivo del conjunto tricolor que no permitió un sólo gol en los tres partidos jugados.

Para lograr el bicampeonato de este certamen vencieron a la Selección El Camino (3-0) y luego superaron en tanda de penales a la Selección del Sector Amateur y a la Selección INME.

Con mucho orgullo la zaguera tamaulipeca presumió a través de sus redes sociales fotografías con el trofeo y la medalla, pues son resultado de un gran esfuerzo.

Jandra continúa con su exitoso proceso juvenil en el Pachuca de la Liga Mx Femenil donde están más que felices con su desempeño.



