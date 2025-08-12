¡Apostaron las máscaras!

Más candente de lo que se esperaba resultó la lucha entre Imagen II y Laredo Kid, tanto así que antes de bajar del cuadrilátero, ambos firmaron el contrato para apostar sus máscaras. La rivalidad ha llegado a su punto máximo y no es para menos ya que en las últimas batallas se han dado con todo.

Los dos gladiadores terminaron con las capuchas rotas, pero el rostro de Laredo Kid estaba más dañado y cubierto de sangre. Imagen II sacó su lado más rudo y no tuvo piedad para llevarse el triunfo de forma polémica, pues tuvo la complicidad del "Chocolate", quien como referí sigue dejando mucho que desear.

Julio Blanco, comisionado de lucha libre subió al encordado con el documento que avala la lucha de apuestas y tanto Imagen II como Laredo Kid pusieron su rúbrica.



