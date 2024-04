Fue ´Hugol´ su modelo a seguir

Guadalajara, Jalisco

En la casa de Aram Peñaflor no se hablaba de otro deporte que no fuera el futbol y, sobre todo, su padre le contaba las hazañas de Hugo Sánchez en la década de los 80´s, como el goleador del Real Madrid.

Y más allá de los goles de chilena, Aram tomó el modelo de la férrea mentalidad de acero de "Hugol" para triunfar donde ningún mexicano lo había hecho.

Es así como el triatleta asistirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 para ir en busca de una medalla.

"Conocí la historia de Hugo porque mi papá me contaba de él porque era muy aficionado; toda mi familia es fan del futbol, todos jugaban, y yo veía los videos. Pero lo que más me llamó la atención de él fue su mentalidad, es mi modelo a seguir.

Desde niño he visto las inauguraciones de los Juegos Olímpicos y me dará mucho gusto estar ahí; las primeras que vi fueron las de Londres 2012, porque en Beijing estaba muy chiquito para recordar, y cuando vi las de Londres es donde dije: ´quiero ir algún día´. Aparte, esos Juegos me gustaron porque México ganó la medalla de oro en futbol. Me acuerdo mucho de Marco Fabián, Gio (Do Santos), Oribe (Peralta); era buena Selección", contó el triatleta.

"Desde chiquito yo quería sobresalir en un deporte, sea cual fuera, pero a los 13 años fue cuando ya me decidí por este deporte (el triatlón). De niño admiraba a Hugo Sánchez, de hecho jugaba futbol, y fue cuando hice una visoria para las Fuerzas Básicas del Toluca con los jóvenes de 15 años, pero a mí no me seleccionaron; quise intentarlo de nuevo, pero apareció el triatlón y ahí me quedé", dijo Peñaflor.

¿Qué expectativas tienes después de estos años de preparación?

Estoy muy emocionado, con muchas ganas de seguir trabajando para llegar de la mejor manera a París y hacer realidad mi sueño porque son mis primeros Juegos Olímpicos.

Mis expectativas son muy altas, yo sí quisiera obtener una medalla olímpica para mi país y que sea un resultado histórico en el deporte.

¿Qué tan costoso ha sido el obtener la clasificación?

Desde un principio te metes el objetivo, y con todo el trabajo que hemos realizado obtuvimos, con buen tiempo, la clasificación; entonces, siempre digo que se hizo la parte difícil, que era precisamente obtener el boleto, pero ahora viene la parte más difícil, que es el resultado.

¿Tienes detectados a tus rivales a vencer en París?

Sí, obviamente, Francia (Léo Bergere), el país anfitrión; Noruega también trae al actual campeón olímpico (Kristian Blummenfelt), Inglaterra (Alex Yee) y Nueva Zelanda (Hayden Wilde).

Pero todo puede pasar y estoy trabajando en mis debilidades para asegurar un buen grupo en la punta, y bajándome a correr sé que puedo ganar. Mi fortaleza es la carrera, que es la última parte del deporte, y mi debilidad es la natación, ya depende el salir adelante, agarrar el grupo puntero y ahí es lo que estamos trabajando.

¿Consideras que llegarás en tu mejor condición a París?

Estoy confiando en todo el proceso que estamos llevando y es para dar un buen resultado. Tengo, el 11 de mayo, la Serie del Mundo de Yokohama y a las dos semanas la Serie del Mundo en Cagliari, que serían los parámetros para los Juegos Olímpicos para llegar con todas las ganas de arrancar, dispuesto a darlo todo.

¿Qué evento deportivo te dejó marcado?

El año pasado, en Huatulco, una Copa del Mundo; fue muy emocionante y satisfactorio para mí porque fue en México y fue mi familia a verme, y cuando las competencias son en México se siente la calidez de las porras, todo eso me motivó, además de que fue mi primera medalla a nivel de Copa del Mundo.

Para mí, ganar es la fiesta de todo deportista, porque cuando entrenas muy duro y se presenta el evento estelar te sientes como el rey de la fiesta. De la derrota se aprende más que cuando ganas, aprendes a corregir, a mejorar y, si tienes la capacidad, nunca te das por vencido.

Llegó a Jalisco a los 16 años

Aram Peñaflor es originario de Toluca, Estado de México; sin embargo, desde los 16 años eligió Guadalajara para seguir su preparación como atleta de alto rendimiento.

Al quedarse sin los entrenadores cubanos que estaban a su cargo, tuvo claro que su siguiente paso era aterrizar en territorio tapatío, sobre todo porque él veía a Jalisco como un estado forjador de atletas triunfadores.

"Para mí, Guadalajara ha significado la ciudad de mi cambio y de enfoqué al alto rendimiento. Principalmente me vine por el deporte. Yo de chiquito, cuando empecé a ir a las Olimpiadas Nacionales veía que Jalisco siempre dominaba y al quedarme sin entrenador en Toluca decido venirme para acá.

Tenía dos entrenadores cubanos, se regresaron a su país y esa fue la principal razón; me quedé solo y no había mucha competencia allá, así que me vine a Guadalajara desde hace 9 años, cuando tenía 16. Todo mi proceso juvenil participé en Olimpiadas Nacionales hasta los 19", contó.

Pese a ser un fan del futbol, en su estancia en Guadalajara, Aram ha ido pocas veces a un partido en alguno de los estadios para ver a su equipo favorito, el América.

"Le voy al América, pero nunca lo he ido a ver cuando viene a Guadalajara, sólo he ido al Clásico Tapatío, Chivas contra Atlas; está muy padre el ambiente, pero por el descanso ya prefiero quedarme dormido a ir al estadio", relató Peñaflor.

Peñaflor ganó el año pasado la Copa Mundial de Huatulco.