A sus escasos 18 años de edad Aylin Castillo Tabuyo cumplió el sueño que se propuso desde que comenzó a jugar voleibol de sala. La "Flaca", como le dicen de cariño en las canchas, hizo historia al convertirse en la primera jugadora de Reynosa que representó a México en una Copa Mundial que este año se celebró en Croacia-Hungría dentro de la categoría U19.

"Desde chiquita soñaba con esto, llevaba dos preselecciones y la tercera fue la vencida, me dio un gusto enorme cuando me dieron la oportunidad, demasiado feliz de cumplirlo (el sueño)", expresó con emoción.

Desde que su nombre apareció en la lista definitiva ya era motivo de orgullo para toda la ciudad. En su casa no cabían de la emoción al verla en acción, más aún siendo titular en los triunfos sobre Alemania y Canadá, además en la derrota contra Serbia. Aylin logró lo que muchos grandes jugadores, hombres y mujeres de esta ciudad no pudieron cristalizar y al parecer todavía no le cae el veinte.

"No sabía (que es la única mundialista), pero ahora me siento todavía más orgullosa de representar a Reynosa, decirles a las niñas y jóvenes que nunca se den por vencidos, no se rindan nunca, que no se dejen llevar por los malos comentarios y se enfoquen en lo suyo porque las oportunidades si llegan", afirmó la chamaca surgida de la Colonia Bella Vista.

La experiencia será inolvidable a pesar de que México terminó con récord de 2 triunfos y 5 derrotas. Individualmente, Aylin colaboró con 26 puntos en el torneo y puede presumir que fue la única jugadora de Tamaulipas presente en Croacia.

"Sabía que al principio iba a ser difícil jugar pero creo que lo hice bien cuando me tocó estar en la cancha", reconoció con algo de nervios.

La "Flaca" tenía 8 años cuando comenzó a jugar este bello deporte. Recorrió todas las canchas de Reynosa y de Tamaulipas para luego emigrar a Nuevo León donde dio el salto de calidad ganando medallas nacionales que le abrieron las puertas en la selección. Ahora puede decir ¡sueño cumplido! pero no se conforma y va por más.

"Espero que se abran puertas a cosas más grandes, no quiero que sea lo único que me pase, me gustaría más adelante estar en selección mayor y también jugar profesionalmente en otro país", finalizó.