Primer triunfo de Guerreros

Los Guerreros Reynosa FC vencieron a domicilio y de forma contundente 1-3 al San Nicolás FC para conseguir su primera victoria en la pretemporada.

El equipo fronterizo ya había mostrado buen fútbol en los dos anteriores partidos de preparación, donde empataron 1-1 ante Gavilanes de Matamoros y 0-0 ante este mismo equipo de San Nicolás, así que les faltaba redondear sus actuaciones con un triunfo.

Los goles del conjunto reynosense fueron obra de Bryan Ortega, Brandon Saldaña y Henry.

El director técnico Jaime Jongitud sigue echando mano del talento de casa y en este encuentro hubo tres jugadores reynosenses en el terreno de juego.

El portero Juan Pablo Cavazos y el mediocampista Jesús Olán fueron titulares mientras que el delantero Jesús Castorena ingresó de cambio.

De esta forma los Guerreros se mantienen invictos en la pretemporada donde han marcado cuatro goles y solamente han recibido 2.



