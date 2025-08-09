Empata Guerreros contra San Nicolás

Los Guerreros Reynosa FC empataron 0-0 contra el conjunto de San Nicolás FC en su segundo partido de preparación de cara al comienzo de la Tercera División Profesional.

El conjunto fronterizo mostró mucho orden y fue mejor que su rival en patio ajeno, incluso dejaron escapar la victoria pues en el segundo tiempo Brayan Ortega falló una pena máxima.

El técnico Jaime Jongitud se mostró contento con sus muchachos quienes han entendido muy pronto el estilo que quieren mostrar, aunque sabe que tienen que trabajar más en la definición.

Hasta el momento no conocen la derrota pues han empatado sus dos partidos amistosos y el próximo 16 de agosto estarán visitando a los Correcaminos de la TDP.

Los Guerreros saltaron a la cancha con el reynosense "Juanpi" en la portería, Raúl Rivera, Heber Lucero, Johan y Brandon en la zaga defensiva, en el medio campo Sergio Estrada, Abel Trejo, Guillermo y el reynosense Jesús Olan, además de Brayan Ortega en el ataque.



