¡Brillando como el oro!

Brillante resultó la participación de Gael Reyna Martínez en el Campeonato Nacional Selectivo de Karate Do que se celebró en Oaxtepec, Morelos donde se colgó la medalla de oro en la categoría Junior Kumite -68 Kg.

El deportista de Reynosa es motivo de orgullo para todo Tamaulipas tras subir a lo más alto del podio pero además fue convocado a la Selección Nacional que participará en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Managua, Nicaragua del 18 al 24 de marzo.

La mala noticia para Gael es que no podrá realizar el viaje debido a que la Federación de Karate no se compromete a cubrir los gastos de dicha participación y dejan todo en manos de los papás del atleta quienes no cuentan con el recurso.

Pero esta situación no empaña el logro conseguido por Gael quien una vez más demuestra que está entre los mejores karatekas de México.