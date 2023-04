¡Molestia total!

"Yo no pude venir al juego de las 5 de la tarde porque estoy trabajando, entonces me animo en venir a ver el otro juego y me salen con que otra vez no hay luz, eso es injusto y me dicen que ahorita no me van a regresar el dinero de mis boletos, sino mañana (hoy)", expresó una ciudadana que no quiso identificarse.

El encuentro del pasado martes se cambió para ayer y este se desarrolló sin presentarse ninguna situación extracancha, e incluso, los Tecolotes de los Dos Laredos se impusieron por la mínima diferencia de 1-0 sobre los Mariachis.

Los Tecolotes de los Laredos salieron vencedores en el primer juego que se disputó ayer a las 17:00 horas.

La única rayita se registró en la baja del cuarto episodio en los spikes de Luis Jiménez, siendo suficiente para que la novena tamaulipeca se alzara con el triunfo.

Los problemas se presentaron cuando por más de dos horas las personas estuvieron en la espera de una solución del segundo duelo programado, aunque en esta ocasión la luz sí llegó al inmueble deportivo, pero fue a medias, debido a que unas candilejas contaban con la iluminación necesaria, mientras las que debían de alumbrar la caja de bateo no estaban en óptimas condiciones.

Familias enteras mostraron su enojo al comentar que venían de los municipios de Río Bravo, otras de Matamoros para disfrutar el rey de los deportes y que una vez más se iban con la noticia que no se iba a desarrollar el encuentro.