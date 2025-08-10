Atletas ponen en alto a Tamaulipas

Atletas ponen en alto a TamaulipasTamaulipas destacó en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2025, celebrado en San Luis Potosí, al conquistar un total de 50 medallas
Tamaulipas destacó en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2025, celebrado en San Luis Potosí, al conquistar un total de 50 medallas y colocarse en el sexto lugar general del país después de que el equipo sumó 26 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce.
En la justa participaron 27 deportistas tamaulipecos provenientes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira.
Entre ellos destacaron, Fernando Vargaz Olazarán, atleta máster con trayectoria nacional desde la década de los 80 como decatleta y vallista, y Lety Padilla Salaz, ex pentatlonista y especialista en vallas, quienes encabezaron la delegación.
Actualmente, el Grupo de Atletas Máster se prepara para su siguiente compromiso, el Nacional promovido por la Asociación Mexicana de Atletas Máster.