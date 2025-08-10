Atletas ponen en alto a Tamaulipas

Tamaulipas destacó en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2025, celebrado en San Luis Potosí, al conquistar un total de 50 medallas y colocarse en el sexto lugar general del país después de que el equipo sumó 26 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce.

En la justa participaron 27 deportistas tamaulipecos provenientes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira.

Entre ellos destacaron, Fernando Vargaz Olazarán, atleta máster con trayectoria nacional desde la década de los 80 como decatleta y vallista, y Lety Padilla Salaz, ex pentatlonista y especialista en vallas, quienes encabezaron la delegación.

Actualmente, el Grupo de Atletas Máster se prepara para su siguiente compromiso, el Nacional promovido por la Asociación Mexicana de Atletas Máster.