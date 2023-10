Cambio oportuno

El defensa Néstor Gabriel González ingresó de cambio al minuto 52 sin tener la menor idea que se convertiría en el jugador más valioso tras realizar el gol que le dio el triunfo al Club de Futbol Reynosa por marcador de 2-1 sobre los Alacranes de Durango, dentro de la jornada 8 de la Liga Premier de Futbol.

En lo que va del torneo Néstor no ha sido titular, pero los 101 minutos que ha jugado los ha terminado por aprovechar para estar en la disputa deportiva de ser considerado para el 11 inicial. En su reciente aparición en la cancha del Polideportivo de Reynosa fue determinante para ser el héroe en quitarle el invicto a los durangueses.

"Contento con la oportunidad creo que la había estado pidiendo y este es el reflejo del trabajo y contento por darle la vuelta al marcador porque al final de cuenta estaba en un marcador adverso y para eso entré para solucionar el partido y contento de aportar", comentó el playera 4 con una grata sonrisa por marcar la diferencia en un encuentro altamente complicado.

El defensivo de "Gabo" estuvo muy cerca de marcar el primer gol del juego, pero al final se lo dieron a la "Pantera" Granados, pero al 67 de acción midió a la perfección centro preciso de Ángel Elvira para rematar de cabeza como un auténtico delantero y mandar guardar la pelota en el arco enemigo.

"Al final de cuentas uno siempre se visualiza y a mí me gusta verme antes de que inicie el partido, siempre me veo anotando agregándome y defendiendo haciendo mi trabajo. Antes de entrar al partido el profesor Humberto me dijo tienes que entrar y hacer gol, entonces cuando vi la pelota hacía mi pensé esta va para adentro", expresó el oriundo de La Paz, Estado de México, el cual en el festejo no dudo en irse al asiento donde se encontraba su esposa para fundirse en un abrazo.

Durante la formación futbolística de "Gabo" en su mayoría fue como delantero, pero por circunstancia de juego termino por convertirse en defensa.