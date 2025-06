Portero de los buenos

Reynosa ha tenido grandes porteros en el futbol amateur, esos que, por cosas del destino, no llegaron al profesionalismo, pero se convirtieron en ídolos de la talacha. En esa selecta lista hay que ir considerando a Fabián Peña, un guardameta que es garantía, sin importar el tamaño de la portería. Y es que desde sus inicios, cuando tenía 17 años, hasta la actualidad (34 ), ha demostrado su calidad bajo los tres postes en el futbol 7, en el futbol bardas y en el futbol once. No es perfecto y ha cometido errores que se convirtieron en partidos perdidos, pero han sido más sus atajadas para ganar campeonatos.

"Me da gusto y orgullo que la raza me considere así (un buen portero), aunque siempre digo lo mismo ... que igual, no soy de los mejores, pero le echo todas las ganas a cada juego, y creo que eso a veces ayuda, sobre todo el no creérmela es lo que me ha ayudado a mantenerme jugando en el mejor fútbol que hay aquí para competir contra los chavos de ahora", comenta el cancerbero.

Fabián se dio a conocer en el futbol 7 jugando con los Children´s, con quienes logró sus primeros campeonatos. La lista de equipos que ha defendido es larga, Sportfitness, La Juve, Jorge y Grecia, Pesos Pesados y Deportivo Carrera. En el futbol de once destacan Metales Nieto y Deportivo Enríquez, donde logró un título estatal; además, jugó en el futbol rápido semiprofesional, donde se enfrentó a exfutbolistas profesionales.

"He tenido la fortuna de pertenecer a muy buenos equipos, no quiero omitir a ninguno, en todos he pasado grandes momentos", afirma.

Fabián espera jugar muchos años más y dejar huella en las canchas locales, así como lo han hecho otros grandes porteros que admira y respeta.

"Pues hay excelentes porteros que me ha tocado enfrentar desde mis inicios, está el "Kala", "Koke" Castillo, "Paco" Merodio y Palos, creo son de los que más admiro de aquí", dice.

Sin miedo al éxito se declara americanista de corazón y por eso sus más grandes ídolos son los guardametas azulcremas.

"Adolfo Ríos, Guillermo Ochoa, Marchesín y ahora Malagón son mis ídolos, pero creo más fue Adolfo Ríos, ya que me tocó en la infancia cuando empecé a jugar futbol", finaliza.