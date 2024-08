Va Dinora Garza por su otro sueño

En el futbol ya cumplió con todo lo que se propuso, pero fuera de la cancha tiene un sueño pendiente.

Dinora Garza podría estar viviendo su último torneo como futbolista profesional.

Por eso ve cada vez más cerca el comienzo del centro de formación con el cual desea proyectar al talento reynosense para que puedan seguir sus pasos.

"Eso sigue en mi cabeza (tener su centro de formación) y bueno ya colgando los botines, que puede ser pronto ... ojalá tenga las herramientas y la gente adecuada que me pueda ayudar, también que se sume el Gobierno de Reynosa, porque sola no puedo. Aquí el objetivo es ayudar en la formación de jugadoras, no es una escuelita, sino algo para que lleguen con preparación y ayudarlas a tocar las puertas en todos los equipos de la Liga Mx Femenil, donde tengo la fortuna de tener muy buena relación", comentó para EL MAÑANA de Reynosa en su más reciente visita a la ciudad que la vio nacer.

Dinora observa con atención la cancha del estadio Polideportivo, que le recuerda su presente con el Club León femenil. La futbolista reynosense está a punto de regresar con "La Fiera" tras superar una lesión en su rodilla derecha.

Todos conocen la gran trayectoria de Dinora Garza, su paso por la Selección Nacional, su campeonato en la Liga Mx y hasta que tiene su título para dirigir en Primera División, pero también quiere que todos se enteren de su proyecto con el cual espera que las niñas y las jovencitas de Reynosa no tengan que pasar el mismo camino espinoso que le tocó a ella hace ya varios años.