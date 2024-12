Emanuel Antonio Gallardo Muro: ´Pinochito´ no se raja

Por: Alberto Gamboa

Diciembre 12, 2024 -

Emanuel Antonio Gallardo Muro trae los guantes bien puestos. Su misión es hacer triunfar a la dinastía que heredó de su padre. Por eso, con mucho orgullo adoptó hasta el apodo y en el ring todos lo conocen como " El Pinochito Jr.". Este chamaco tiene 14 años de edad, pero comenzó a pelear cuando tenía 10, por eso se perfila para ser uno de los mejores prospectos de Reynosa y así lo marca su récord como amateur (47 ganadas, 3 pedidas y 2 empates).

"Yo también quiero que sea famosa mi dinastía, bueno, la dinastía de mi papá, así como por ejemplo la dinastía Reyes, de Rafita Reyes. Admiro a varios de aquí de Reynosa. A mi me gustó el box porque mi papá fue boxeador y ahora es entrenador y siempre ando con él, entre más lo fui practicando, más me fue gustando; al principio sí le tenía un poco de miedo a que me pegaran, pero eso es cosa del pasado", comentó este valiente personaje, surgido del barrio de Las Fuentes, sección Lomas.

A pesar de su corta edad lleva mucho ring recorrido, pero no tiene prisa por hacerse profesional y prefiere prepararse al máximo, así como sus dos grandes ídolos, Mike Tyson y Cristiano Ronaldo.

"Me dicen que a partir de los 18 ya puedo ser profesional, pero yo estoy muy enfocado ahorita en lo amateur, en representar a mi ciudad y a mi estado; creo que voy bien y lo otro es a futuro", indicó Gallardo, quien además de tirar golpes, también tiene buena cabeza y cursa el tercer grado en la Secundaria No. 7 "Carlos Morales Sánchez".

El "Pinochito Jr." está en gran momento y más motivado que nunca para iniciar el 2025, pues por primera vez participará en las eliminatorias rumbo a los Nacionales Conade.

"Emocionado porque será mi primera eliminatoria para buscar ir a los nacionales, quiero llegar a mi primer estatal, es difícil, pero yo le estoy echando todas las ganas, estoy muy motivado; he entrenado mucho y ayudándonos con mis compañeros, esperemos en Dios que se logre", dijo.

El box se ha convertido en más que un deporte para Emanuel Antonio y por eso no piensa dejarlo.

"No lo veo nada más como ejercicio o diversión, en la vida diaria me ayuda mucho, cuando llego a tener algún problema en casa o en la escuela pues aquí saco el estrés pegándole al costal, liberando emociones, el box es todo", finalizó.