Rinden homenaje a expugilista José Luis Cruz

Dentro del boxeo reynosense han existido grandes nombres que se han convertido en leyendas, pero hay otros personajes que con sólidas actuaciones plasmaron su nombre con letras doradas.

Tal es el caso del expugilista José Luis Cruz, que durante la pasada función "Fuego contra Fuego" organizada por la promotora Joel Soto Presenta, reconoció la destacada trayectoria que tuvo en las décadas de 1970 y 1980.

Pese a que José Luis Cruz ya no radica en esta ciudad se dio el tiempo de regresar a la tierra que lo vio crecer en los encordados y que, sin duda, es recordado como el hombre que abrió camino a los boxeadores en cruzar las fronteras, ya que dentro de la historia del pugilismo es el primer reynosense en disputar una pelea en Tokio, Japón, ante Kinio Fuerzawa, en el estadio de Korakuen.

"Estoy muy contento de reencontrarme con el público que me conoció, y la verdad, estoy muy orgulloso de ser el primer muchacho de Reynosa en pelear en Japón; contaba con 16 años y fue enfrentarme ante un gran peleador, en la cual yo di todo en ese combate", comentó el homenajeado, que recalcó que ese duelo era una eliminatoria para convertirse en el retador oficial al título mundial contra el campeón Miguel Cantó.

El fronterizo inició su carrera en los encordados desde los escasos 10 años y con el paso del tiempo se fue abriendo camino, en el que obtuvo muchas alegrías a medida que iba triunfando, pero su retiro se dio a los 29 años.

En esta ocasión, la familia Soto, comandada por el entrenador Joel Soto, que en todo momento lo acompañó, se dio a bien reconocer su trayectoria.

"Sí, los reconocimientos se deben de dar en vida y le agradezco a Dios de presenciar este gran momento en esta función de box y agradecido de la oportunidad que me dieron de dar unas palabras al respetable, porque tenía varios años de no regresar a Reynosa y me siento muy alegre que me hayan recibido con muchos aplausos", expresó.

Don José Luis finalizó que este reconocimiento es dedicado para toda su familia y también para Joel Soto, que se encargó en inculcarle los valores de esta disciplina deportiva y que lo guió en cada una de sus peleas hasta llegar al profesionalismo.