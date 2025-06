Nadadora cierra ciclo en Olimpiada Nacional CONADE

Con la frente en alto, la nadadora reynosense Valeria Barrón cerró su ciclo en la Olimpiada Nacional de CONADE. Fue su última participación representando a Tamaulipas en estos eventos y logró meterse a dos finales, en las pruebas de 100 metros estilo mariposa y los 50 metros libres, es decir, estuvo en el Top Ten de todo el país.

Sin duda, esta Olimpiada celebrada en Guadalajara le dejará gratos recuerdos ya que es donde logró sus mejores tiempos.

"Me siento contenta, haber bajado mis tiempos y clasificar a dos finales, mejorar en mis pruebas me hace sentir muy feliz, y al terminar mi ciclo en la olimpiada me hace sentir un poco nostálgica porque termina una etapa muy bonita, clasificar 4 veces no fue fácil pero se que vienen cosas muy buenas", expresó la atleta acuática.

Valeria seguirá activa en el deporte de sus amores ya que seguirá compitiendo en el máximo nivel, ahora en eventos nacionales libres donde se esforzará para lograr medallas para Reynosa y Tamaulipas.