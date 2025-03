Está Reynosa en su mejor momento

Joel Rodríguez, reconocido deportista y capitán del equipo JRM, aplaude el gran momento que atraviesan los atletas de duatlón y triatlón, quienes han logrado que el nombre de Reynosa se respete en todo el país en una disciplina donde hace un par de años nadie los conocía.

"Es una satisfacción enorme ver cómo todo este esfuerzo empieza a rendir frutos. Ver que llegamos con etiqueta de favoritos a estos eventos es, simplemente, el reflejo de todo lo que se ha construido. Aquí no es sólo el entrenamiento, es todo lo que hay detrás: uniformes, traslados, alimentación, médicos, tiempo, inversión en cada uno de los chicos. Y ver que eso se cristaliza con estos resultados me pone muy contento; te puedo decir que esto es apenas el inicio. Se ha hecho un gran trabajo, pero falta más, porque no nos conformamos", expresó uno de los pioneros de estos deportes en la ciudad.

En los últimos meses se han conseguido triunfos a nivel nacional, pero en este 2025 están a punto de hacer historia, ya que Reynosa tendrá varios representantes en el evento mundial, que se celebrará en Pontevedra, España.

"Cuatro atletas calificados a un mundial de duatlón ... eso nunca se había visto; estamos hablando de algo histórico y, más allá de los números, es el mensaje que se manda, que aquí hay talento, que aquí hay disciplina y que Reynosa ya no va a los eventos nacionales sólo a participar, sino a ser protagonista", afirmó.

El reconocimiento no es solamente para los suyos, ya que hay otras historias que también están inspirando a los que apenas comienzan en estos deportes.

"Lo de Giovanni fue impresionante en Tampico y ahora Fátima también se sumó a la lista, pero hay que resaltar a Sofía García, fue excelente la forma en que ganó su pase al mundial; Marisa ya lo había conseguido y ahora reafirmó su nivel con un podio. Ellas también están haciendo un gran esfuerzo, al final de cuentas esto no es sólo sobre un equipo, sino sobre el crecimiento de todos; se trata de elevar el nivel de nuestra ciudad y entre todos estamos demostrando que aquí hay calidad", dijo.