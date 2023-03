¡Ya es lobo!

Con una mirada brillosa de ilusión y una sonrisa de emoción por emprender esta nueva aventura académica y deportiva el lanzador López González, conocido en los diamantes como "Matador", le dio el visto bueno al plantel educativo de Nuevo México al recibir una atractiva beca, además de tener la oportunidad de aparecer en el Draft de Grandes Ligas que se va realizar en el mes de julio.

"Tuve 8 ofertas de universidades, pero cuando llegué a Nuevo México me sentí en familia, las instalaciones son de primer nivel, no a cualquiera le dan una beca completa entonces eso me demostró que era el lugar correcto, consolido lo que yo estaba buscando en un equipo y son los número uno en Nuevo México y creo que puede impulsarme a mi sueño de convertirme en beisbolista profesional", comentó durante la ceremonia en la que plasmó su firma para convertirse en nuevo jugador de los Lobos.

El "Matador" inicio desde niño en el rey de los deportes en la Liga José Guadalupe Treviño Kelly y su desempeño se ha reflejado en el diamante, en la actualidad ya alcanza a tirar rectas de 94 millas por lo que tiene la confianza que va cumplir su sueño de llegar a Grandes Ligas.

"Se puede lograr en julio porque he marcado rectas de 94 millas, en los últimos juegos estuve constante con 92 y 93 llegué ser el top 26 y 10 en firmar en Estados Unidos contra miles de jugadores, sin embargo, yo le prometí a mis padres que primero les voy a dar un título universitario", expresó el serpentinero, el cual dio a conocer que anteriormente ha recibido ofertas de las organizaciones de Astros de Houston, Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee, Angelinos de Anaheim y Atléticos de Oakland.

El "Matador" López González plasma su firma oficialmente para pertenecer al equipo de beisbol de los Lobos de Nuevo México.

ACTUACIONES DESTACADAS

El pelotero David Armando López González ha tenido grandes momentos en su carrera infantil, como también juvenil, entre los que destaca conectar Grand Slam en el 50 Aniversario de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly y lanzar un juego sin hit ni carrera a los 12 años; posteriormente, a los 17, formó parte de la Selección de la Liga Industrial de Reynosa para enfrentarse a los Tecolotes de los Dos Laredos, encargándose de tener una productiva actuación de tres entradas con dos tercios, permitió un hit, recetó tres ponches y no aceptó carrera.

Dentro de su vitrina dorada aparecen los cuatro campeonatos nacionales conseguidos, tres en México y uno en EE.UU., además de participar en una Serie Mundial representando a Texas, en la que obtuvo el segundo lugar. A los 16 años fue nombrado el mejor lanzador del mundo en la Liga PONY (Protect Our Nations Youth) y ser llamado a formar parte de la concentración con el plantel de las barras y las estrellas, pero también cuenta con un tercer lugar adjudicado en la Serie Latinoamericana de Beisbol con México.