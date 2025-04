Dallas Alexis Martínez: Brilla ante su gente

Actualmente, hay muy pocos jugadores de Reynosa que participan en la Liga Mexicana de Beisbol y durante los recientes encuentros de exhibición que se desarrollaron en el estadio Adolfo López Mateos el lanzador reynosense, Dallas Alexis Martínez, se reencontró con su gente para tener una productiva actuación con los Sultanes de Monterrey.

Dallas ingreso de relevista en la alta de la sexta entrada para mantener la ventaja de la novena regiomontana que en ese momento era de 6-0, pero al final sellaron 17-0 sobre Café Bros, mientras la actuación del derecho fue notable al retirar con línea a las paradas cortas a Aaron Sillas, después puso fuera a Erick Sagarnaga con rodado al campo corto y ponchó a David Reyes.

¨Estoy contento de estar, a gusto de jugar beisbol en Reynosa y la verdad el campo está en muy buenas condiciones para jugar beisbol. Me ha tocado ver todos los procesos del Estadio, en su momento con los Broncos de Reynosa, luego lo vimos de caer mucho cuando no hubo beisbol y ahorita me da mucho gusto ver el campo en estas condiciones y me da mucha alegría de jugar aquí¨, comentó el surgido de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes.

El franela 73 se unió a las filas de los Broncos de Reynosa en el 2009 y dos años más tarde firmó con los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el primer pelotero de esta ciudad en unirse a las sucursales de este equipo de Grandes Ligas. Actualmente Dallas está en la búsqueda de ganarse un lugar en el bullpen de ¨los muchachos del regreso¨ para la venidera temporada 2025.

¨He estado batallando con unas lesiones, pero es lo normal en este deporte, nadie está exento de lesionarse, pero gracias a Dios he salido adelante y estoy de regreso en la loma mi velocidad sigue estando bien como también mis pitcheos y voy a seguir preparándome para seguir aportando al equipo. Estoy sano del brazo me han dicho que mi momento todavía no es de abrir, pero es entendible por eso voy a seguir trabajando para cuando el mánager me diga estar listo¨, expresó.