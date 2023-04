Firma el Komander con AEW

"Estoy muy emocionado, no me lo creo, Dios es grande. Los tiempos de Dios son perfectos y solo quiero decir... mamá lo logramos, papá lo logramos, quiero darle gracias a mi familia que nunca me dejó solo, son años de trabajo para poder llegar aquí, quisiera aguantarme estas lágrimas pero son de mucha felicidad, de mucho trabajo y quiero decirle a toda esta gente que me apoyó y que estuvo conmigo, que el mundo nos sigue conociendo y de aquí vamos a llegar todavía más lejos", comentó el Komander en una emotiva entrevista.