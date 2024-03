Van charros al torneo Don Lupe Vive

Pese que en el presente año los charros de Reynosa no han realizado constantemente charreadas en la ciudad, eso no quiere decir que no se encuentran activos.

El próximo compromiso que han confirmado su participación es en el tradicional torneo "Don Lupe Vive", que se va a realizar del 21 al 24 de marzo en el lienzo charro "Ignacio León Ornelas", en Guanajuato.

La clásica "Marcha de Zacatecas" se va a escuchar en el recinto para que las escuadras fronterizas de los Tamaulipecos y Trareysa entren en acción y vayan en busca del campeonato.

Los primeros en aparecer en el rol de la charrería es Trareysa, que va a entrar en escena el primer día, al enfrentarse ante sus similares de El Diamante, de Jalisco; Grupo Violante, de Guajanajuato y Hierro Santo, de Campeche.

Por su parte, los Tamaulipecos están programados el 22 de este mes y sus rivales son Fundadores de Guanajuato, Huajuco Santa Elena, de Nuevo León y San Isidro, de Yucatán.