Invitan a carrera perruna

El club de corredores Galgos Running Team está invitado a toda la ciudadanía a participar en el "3K Perruno" el próximo 14 de septiembre, evento donde lo recaudado será destinado a apoyar a los perritos sin hogar.

El objetivo es que las personas corran, troten o caminen los 3 kilómetros acompañados por su fiel "lomito", es por eso que abrieron tres categorías; Perritos Atléticos, Perritos Grandes y Perritos Medianos y Chicos.

El evento se llevará a cabo a las 7:00 horas en la ruta del Malecón, ubicado en la Laguna La Escondida y el Parque Cultural. Habrá premiación para los primeros tres lugares de cada categoría.

Por seguridad, esta carrera es solamente para perritos sociables así que si tienen un peludo que es gruñón, será mejor que lo dejen en casa.

Las inscripciones ya están abiertas, para mayores informes podrán comunicarse al 8998739414 o visitar la página de Facebook Galgos Running Team.