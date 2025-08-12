¡Bendita carrera!

Todo un éxito resultó la cuarta edición de la tradicional Carrera 5k a beneficio de la Parroquia Ntra. Sra. de San Juan de Los Lagos (Cumbres Reynosa), donde cerca de 400 corredores fueron bendecidos por el padre Hugo Gutiérrez, y disfrutaron de una divertida y retadora ruta de 5 kilómetros, donde subieron los dos puentes más transitados de esta ciudad, ubicados en el Blvd. Miguel Hidalgo.

El objetivo principal se cumplió pues todos pusieron su granito de arena para las mejoras que necesita la iglesia, pero la carrera también premió el esfuerzo de aquellos que se despertaron con el espíritu competitivo.

El primero en cruzar la meta fue Andrés Gudiño, quien se llevó el primer lugar general y encabezó la rama varonil seguido por Antonio López (segundo lugar) y Luis Olarte (tercer lugar).

En la rama femenil el primer lugar fue para Arely Sánchez, mientras que Diana Rocha y Katia González fueron segundo y tercer puesto respectivamente.

La comunidad "runner" de Reynosa y la ciudadanía en general quedaron satisfechos con este evento atlético y están listos para la quinta edición del 2026.



