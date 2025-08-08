¡A correr y ayudar!

Todo está listo para que este fin de semana se lleve a cabo la tradicional Carrera 5k a beneficio de la Parroquia Ntra. Sra. de San Juan de Los Lagos Cumbres Reynosa.

La comunidad Runner de la ciudad respondió de gran manera y los folios están casi agotados. Los interesados podrán registrarse pero ya no podrán recibir su playera.

Todo lo que se recaude será para realizar mejoras en la iglesia. La carrera será este domingo 10 de agosto a las 6:45 horas en una ruta que comprende el Blvd. Miguel Hidalgo, con todo y los dos puentes.

La entrega de Kits se llevará a cabo el sábado 9 de Agosto de 11:00 a 14:00 horas, en el patio trasero de la parroquia. Es indispensable llevar su número de folio.







