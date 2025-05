¡Entre las mejores del país!

Camila Segura, deportista orgullosamente de Reynosa, se mantiene entre las mejores velocistas del país, rompiendo récords y obteniendo medallas entre la crema y nata del atletismo. Recientemente, brilló en el Campeonato Nacional Universitario con los Tigres UANL, donde consiguió una medalla de bronce en los 200 metros planos y una de oro con el relevo 4x100, además de romper su marca en los 100 metros planos con un tiempo de 11.74 segundos.

COMPITIÓ CONTRA TAMAULIPAS

Previo a este evento universitario, Camila tuvo sentimientos encontrados. Después de varios años regresó a la pista del estadio Marte R. Gómez, pero ahora como rival de Tamaulipas, representado a Nuevo León, esto en el Macro Regional de Conade, donde logró el segundo lugar en las pruebas de 100 y 200 metros planos, además del primer lugar en relevos 4x100, asegurando su pase a la Olimpiada Nacional 2025.

"Sentí demasiada emoción, algo de nostalgia, ya que es el estado donde nací, donde he crecido, ahora representando, de igual manera, con mucho orgullo a otro estado, pero puedo decir que me emocionó ver los resultados de las atletas de Tamaulipas con estas nuevas generaciones; me da gusto ver sus éxitos, me da gusto ver a Tamaulipas crecer, ver la pista tan bonita que tienen y cómo hicieron este gran evento. Tuvo muy buenos comentarios esta competencia, tuve sentimientos muy bonitos", expresó la mejor corredora que ha dado esta frontera.

El 2025 está siendo un gran año para Camila, quien advierte que lo mejor está por venir, ya que su preparación va viento en popa.

"Ahí vamos, esto apenas va empezando y sé que vamos a subir al podio en los eventos que vienen; estas competencias nos ayudan mucho para ir creciendo, no solamente como atletas, sino como personas; me han servido para ver qué cosas se hicieron mal, hay que disfrutar el proceso, disfrutar el momento, no me presioné por romper una marca", explicó.

