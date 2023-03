¡Mancuerna de lujo!

Reynosa es una gran plaza de beisbol. A mí siempre me ha dolido un poquito, y lo digo con bastante sinceridad, que no haya beisbol profesional; pero si las cosas se dan para ser gerente de los Broncos, ¿por qué no?, esta es mi tierra, claro que sí¨. JORGE CANTÚ EXPELOTERO REYNOSENSE

Durante la reciente visita del exligamayorista Jorge Cantú a esta ciudad, en la que se encargó de participar en par de eventos de índole deportivo, estuvo en contacto con los aficionados al rey de los deportes tomándose fotografías y dando autógrafos. En su estancia fue inevitable que se le cuestionara acerca de la franquicia, que actualmente está desaparecida, los Broncos de Reynosa.

"Yo lo que busco es una gerencia, entonces, si todas las cosas se dan, porque obviamente hay que tener la gente indicada para formar una expansión de Liga Mexicana para traer un equipo a Reynosa, es una gran plaza de beisbol. A mí siempre me ha dolido un poquito, y lo digo con bastante sinceridad, que no haya beisbol profesional en Reynosa; pero si las cosas se dan para ser gerente de los Broncos, ¿por qué no? esta es mi tierra, claro que sí", comentó convencido.

Dentro de esta entrevista reconoció que el también exligamayorista, Jaime García, se convertiría en un gran aporte en caso dado que se cristalice el proyecto de retornar a la novena fronteriza.

"Podemos hacer una gran mancuerna con Jaime; tenemos toda la experiencia y conocimiento de lo que se requiere un equipo de campeonato, entonces, eso se nos dará facilísimo", expresó Cantú, a lo que también se le cuestionó a García respecto a este tema.

"Yo lo he estado buscando, pero si ha Jorge le interesa, entonces, es una plática que tendría con él; pero ahorita hay que aprovechar a Jorge que venga más seguido, que estemos haciendo clínicas, academias, motivando a los chavos y tener la conversación para ver la posibilidad de traer un equipo, y yo estaría encantado", dijo el ganador de la Serie Mundial del 2011 con los Cardenales de San Luis.

JORGE CANTÚ Y JAIME GARCÍA HOMBRES DE EXPERIENCIA

El "Bronco" Cantú fue pelotero profesional por más de 20 años, en el que tuvo actividad en Grandes Ligas en el beisbol de Corea, Liga Mexicana de Beisbol y del Pacífico, además, representó a México en diversos Clásicos Mundiales de Beisbol y apenas el año pasado se retiró oficialmente vistiendo la franela de los Diablos Rojos de México. Por su parte, Jaime García, entre muchos otros logros en el "rey de los deportes" conquistó la Serie Mundial del 2011 con los Cardenales de San Luis.