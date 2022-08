Responde Sagastume en delantera

"Estoy muy feliz porque nunca había logrado tanto y espero junto al equipo cerrar con todo. La verdad no me esperaba que iba a tener este gran torneo, pero llegue a un buen equipo todo se nos está dando y yo estoy muy feliz con mis compañeras porque me han ayudado", comentó la atacante al término del encuentro ante Selección UAT a quien se encargo de meterle tres tantos.

Sin duda la regiomontana se ha convertido en una las futbolistas a seguir en la venidera liguilla ya que hasta el momento cuenta con 25 tantos y esta en la pelea por obtener el campeonato de goleo y ser pieza clave del conjunto reynosense que se ubica en el liderato junto a Matamoros FC. 32 puntos.