Brillan boxeadores en Matamoros

Con una cosecha de 19 medallas (7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce) regresaron a casa los boxeadores de Reynosa tras una destacada participación en el primer torneo estatal "Guantes de Oro 2025", realizado en el vecino municipio de Matamoros.
Los valientes seleccionados pertenecen a diferentes gimnasios locales afiliados al Comité Municipal de Boxeo Olímpico y representaron con mucho orgullo a esta frontera.
La actividad para estos jóvenes prospectos continuará, pues están planeando una atractiva función donde se enfrentarán pugilistas de Monterrey el 23 de agosto con lugar por definir.
ORO
- - Marco Patricio Alvarez Mar (40-42 Kg. Infantil)
- - Erick Daniel Cruz Cortez (50 Kg. Infantil)
- - Ángel Valentino Martinez Romero (54 Kg. Infantil)
- - Josmar Iván Hernández Apolinar (54 Kg. Infantil)
- - Christian Alexis Orozco Treviño (48 Kg. Junior)
- - Uslam Ramses Hinojosa Hernández (60 Kg. Junior)
- - Sthepanie Reyes Cabrera (46 Kg. Junior)
PLATA
- - Omar Oswaldo De La Cruz Perez (46 Kg. Infantil)
- - Angel de Joshua Alvarez Mar (54 Kg. Junior)
- - Emmanuel Gallardo Muro (57 Kg. Junior)
- - Jayden Lee Fuentes Carrera (60 Kg. Junior)
- - Uriel Del Angel Ramírez (63 Kg. Junior)
- - Eduardo Vladimir López Cruz (66 Kg. Junior)
BRONCE
- - Tristan Zaid Cruz Ramírez (46 Kg. Junior)
- - Sergio Leonardo Ortega López (48 Kg. Junior)
- - Herson Contreras Guerrero (52 Kg. Junior)
- - Emiliano De Jesús Cortez Suárez (75 Kg. Junior)
- - Alejandra Velázquez García (48 Kg. Infantil)
- - Lehila Aymee Castellanos Blanco (63 Kg. Junior)
