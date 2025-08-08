Deportes

Brillan boxeadores en Matamoros

Los valientes seleccionados pertenecen a diferentes gimnasios locales afiliados al Comité Municipal de Boxeo Olímpico
  • Por: Alberto Gamboa
  • 08 / Agosto / 2025 -
Los boxeadores de esta frontera se hicieron respetar en el Torneo Guantes de Oro de Matamoros.

Con una cosecha de 19 medallas (7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce) regresaron a casa los boxeadores de Reynosa tras una destacada participación en el primer torneo estatal "Guantes de Oro 2025", realizado en el vecino municipio de Matamoros. 

Los valientes seleccionados pertenecen a diferentes gimnasios locales afiliados al Comité Municipal de Boxeo Olímpico y representaron con mucho orgullo a esta frontera. 

La actividad para estos jóvenes prospectos continuará, pues están planeando una atractiva función donde se enfrentarán pugilistas de Monterrey el 23 de agosto con lugar por definir. 

ORO 

  • - Marco Patricio Alvarez Mar (40-42 Kg. Infantil)
  • - Erick Daniel Cruz Cortez (50 Kg. Infantil)
  • - Ángel Valentino Martinez Romero (54 Kg. Infantil)
  • - Josmar Iván Hernández Apolinar (54 Kg. Infantil)
  • - Christian Alexis Orozco Treviño (48 Kg. Junior)
  • - Uslam Ramses Hinojosa Hernández (60 Kg. Junior)
  • - Sthepanie Reyes Cabrera (46 Kg. Junior) 

PLATA

  • - Omar Oswaldo De La Cruz Perez (46 Kg. Infantil)
  • - Angel de Joshua Alvarez Mar (54 Kg. Junior)
  • - Emmanuel Gallardo Muro (57 Kg. Junior)
  • - Jayden Lee Fuentes Carrera (60 Kg. Junior)
  • - Uriel Del Angel Ramírez (63 Kg. Junior) 
  • - Eduardo Vladimir López Cruz (66 Kg. Junior)

BRONCE 

  • - Tristan Zaid Cruz Ramírez (46 Kg. Junior)
  • - Sergio Leonardo Ortega López (48 Kg. Junior)
  • - Herson Contreras Guerrero (52 Kg. Junior)
  • - Emiliano De Jesús Cortez Suárez (75 Kg. Junior)
  • - Alejandra Velázquez García (48 Kg. Infantil) 
  • - Lehila Aymee Castellanos Blanco (63 Kg. Junior)


