Brillan boxeadores en Matamoros

Con una cosecha de 19 medallas (7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce) regresaron a casa los boxeadores de Reynosa tras una destacada participación en el primer torneo estatal "Guantes de Oro 2025", realizado en el vecino municipio de Matamoros.

Los valientes seleccionados pertenecen a diferentes gimnasios locales afiliados al Comité Municipal de Boxeo Olímpico y representaron con mucho orgullo a esta frontera.

La actividad para estos jóvenes prospectos continuará, pues están planeando una atractiva función donde se enfrentarán pugilistas de Monterrey el 23 de agosto con lugar por definir.

ORO

- Marco Patricio Alvarez Mar (40-42 Kg. Infantil)

- Erick Daniel Cruz Cortez (50 Kg. Infantil)

- Ángel Valentino Martinez Romero (54 Kg. Infantil)

- Josmar Iván Hernández Apolinar (54 Kg. Infantil)

- Christian Alexis Orozco Treviño (48 Kg. Junior)

- Uslam Ramses Hinojosa Hernández (60 Kg. Junior)

- Sthepanie Reyes Cabrera (46 Kg. Junior)

PLATA

- Omar Oswaldo De La Cruz Perez (46 Kg. Infantil)

- Angel de Joshua Alvarez Mar (54 Kg. Junior)

- Emmanuel Gallardo Muro (57 Kg. Junior)

- Jayden Lee Fuentes Carrera (60 Kg. Junior)

- Uriel Del Angel Ramírez (63 Kg. Junior)

- Eduardo Vladimir López Cruz (66 Kg. Junior)

BRONCE

- Tristan Zaid Cruz Ramírez (46 Kg. Junior)

- Sergio Leonardo Ortega López (48 Kg. Junior)

- Herson Contreras Guerrero (52 Kg. Junior)

- Emiliano De Jesús Cortez Suárez (75 Kg. Junior)

- Alejandra Velázquez García (48 Kg. Infantil)

- Lehila Aymee Castellanos Blanco (63 Kg. Junior)



