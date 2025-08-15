Box amateur Reynosa Vs Cadereyta

Box amateur Reynosa Vs CadereytaPeleas de alarido se esperan el sábado 23 de agosto en el ring de la Arena Gym Kamikazes
Peleas de alarido se esperan el sábado 23 de agosto en el ring de la Arena Gym Kamikazes, donde se enfrentarán los boxeadores amateurs de Reynosa y de Cadereyta. Los tiros ya están firmados así que los aficionados a este deporte pueden ir separando su lugar.
Entre los prospectos locales que ya han sido confirmados para este cartel destacan; Ulises "La Pesadilla" Mendoza, César "La Panterita" Castro y Miguel "El Diablito" Molina.
El boxeo amateur está causando sensación en esta ciudad y últimamente se han visto muy buenas entradas en las diferentes funciones, así que están preparando el recinto ubicado en la Calle José de Escandón, en la Colonia Longoria, para recibir a las familias de todos los peleadores y al público en general que adquiera sus boletos.