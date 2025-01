Instituto Municipal del Deporte hace un llamado en general: Buscan los mejores en atletismo

Reynosa busca a sus mejores atletas en pruebas de pista y campo.

Este sábado, 1 de febrero, a partir de las 9:00 horas se llevará a cabo la eliminatoria municipal de atletismo para definir a los seleccionados que representarán a esta frontera en la etapa estatal rumbo a los Nacionales Conade 2025.

El Instituto Municipal del Deporte hace un llamado a todas las instituciones educativas, clubes y público en general para que registren a sus mejores elementos en las siguientes categorías: Sub 14, 15 y 16 años (2011-2010), Sub 16, 17 y 18 años (2009-2008), Sub 18, 19 y 20 años (2007-2006) y Sub 21, 22 y 23 años (2005-2003) en ambas ramas (varonil y femenil).

Para poder participar deberán acudir antes a la junta, que se realizará este viernes 31 de enero a las 14:30 horas en el Polideportivo.

Cabe resaltar que Reynosa ha presentado muy buenas selecciones en ediciones anteriores y se esperan algunas caras conocidas de atletas que ya cuentan con experiencia.

También se esperan algunas caras nuevas de jovencitos y jovencitas que darán el salto de categorías infantiles a juveniles.

Entre las pruebas de velocidad destacan 100, 200, 400, 600 y 800 metros planos, además de los relevos.

También habrá competencias de salto largo y salto de altura, así como lanzamientos de bala y jabalina.

CATEGORÍAS PARTICIPANTES:

Sub 14, 15 y 16 años

Sub 16, 17 y 18 años

Sub 18, 19 y 20 años

Sub 20, 21, 22 y 23 años

* Ramas femenil y varonil.